С погибшим защитником Украины, ультрас "Динамо" и политзаключенным времен Януковича Сергеем Павличенко простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 ноября, в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве попрощались с погибшим во время защиты Украины воином, представителем ультрас киевского "Динамо", политзаключенным времен Виктора Януковича, Сергеем Павличенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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После прощания в Михайловском Златоверхом монастыре тело Героя перенесли на Майдан Незалежности, где украинцы также могли попрощаться с Павличенко.

Похоронили погибшего на военном кладбище на Лукьяновке.

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Сергей Павличенко был бойцом 78-го полка Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Напомним, Сергей Павличенко был политзаключенным времен Виктора Януковича. В 2012 году Голосеевский райсуд Киева приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея - к 13 годам лишения свободы. Их обвиняли в убийстве судьи Сергея Зубкова.

В своей жалобе на приговор Павличенко просили тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры. По их утверждению, он сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей. Также обвиняемые заявляли, что к ним применяли пытки.

Павличенко были освобождены в феврале 2014 года - во исполнение постановления Верховной Рады Украины "Об освобождении политзаключенных", которое предусматривало освобождение 23 человек по всей Украине.

За время, когда Павличенко были осуждены, фанаты "Динамо" проводили акции с требованием отпустить политзаключенных. На каждом матче киевлян фаны вывешивали баннеры с призывом "свободу Павличенко".

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук