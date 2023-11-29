Сообщено о подозрении российскому генералу Поплавскому, руководившему репрессиями против украинцев во время захвата Лимана, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, после захвата Лимана в Донецкой области он лично руководил репрессиями против местных участников движения сопротивления. По его приказу оккупанты похищали украинских патриотов и подвергали их многочисленным пыткам.
Кроме того, задокументированы факты, когда фигурант лично участвовал в карательных акциях и пытках гражданских.
"Так, 20 апреля 2022 года российский генерал вместе с четырьмя подчиненными ворвался в квартиру местного предпринимателя. Поплавский потребовал от мужчины передать складские помещения его компании для нужд оккупантов. Там захватчики планировали снимать постановочные видео о фейковой раздаче "гумпомощи рф", - говорится в сообщении.
Когда предприниматель со своей женой ответили отказом, российский генерал распорядился закрыть женщину в подвале собственного дома, а ее мужа приказал схватить и забрать с собой.
Пострадавшего отвезли на один из его складов. Перед отъездом Поплавский дал указание своему подчиненному бросить боевую гранату в подвал, куда заточили жену предпринимателя, если ее муж не вернется через час.
После приезда на склад фигурант приставил к виску потерпевшего пистолет, заставляя его на видео "поблагодарить оккупантов за оказанную помощь" местным жителям. В результате – бизнесмен таки согласился на условия оккупантов.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Поплавскому о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (издание приказа о совершении действий, направленных на нарушение законов и обычаев войны).
Поскольку злоумышленник находится на неподконтрольной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.
Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.