Новости Фото • Агрессия России против Украины

Оккупанты атаковали Никополь тремя дронами-камикадзе, по Марганецкой громаде выпустили десять снарядов. ФОТОрепортаж

7180
Днем 29 ноября россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе, а Марганецкую громаду обстреляли из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг активизировался в середине дня. Направил свое оружие на Никопольщину.

Районный центр атаковал тремя дронами-камикадзе. Повредил частный дом.

Марганецкую громаду обстрелял из тяжелой артиллерии. Выпустил десять снарядов.

Повсюду обошлось без погибших и раненых", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на остальных территориях Днепропетровщины день прошел спокойно.

Смотрите также: Обстрелы Донетчины: под огнем - Новоукраинка, Торецк, Константиновка и Нью-Йорк. Ранены 7 человек. ФОТОрепортаж

Оккупанты атаковали Никополь тремя дронами-камикадзе, по Марганецкой громаде выпустили десять снарядов 01

Оккупанты атаковали Никополь тремя дронами-камикадзе, по Марганецкой громаде выпустили десять снарядов 02
Оккупанты атаковали Никополь тремя дронами-камикадзе, по Марганецкой громаде выпустили десять снарядов 03

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости