Оккупанты атаковали Никополь тремя дронами-камикадзе, по Марганецкой громаде выпустили десять снарядов. ФОТОрепортаж

Днем 29 ноября россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе, а Марганецкую громаду обстреляли из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг активизировался в середине дня. Направил свое оружие на Никопольщину.

Районный центр атаковал тремя дронами-камикадзе. Повредил частный дом.

Марганецкую громаду обстрелял из тяжелой артиллерии. Выпустил десять снарядов.

Повсюду обошлось без погибших и раненых", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на остальных территориях Днепропетровщины день прошел спокойно.

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