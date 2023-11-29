Оккупанты атаковали Никополь тремя дронами-камикадзе, по Марганецкой громаде выпустили десять снарядов. ФОТОрепортаж
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Днем 29 ноября россияне атаковали Никополь дронами-камикадзе, а Марганецкую громаду обстреляли из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Враг активизировался в середине дня. Направил свое оружие на Никопольщину.
Районный центр атаковал тремя дронами-камикадзе. Повредил частный дом.
Марганецкую громаду обстрелял из тяжелой артиллерии. Выпустил десять снарядов.
Повсюду обошлось без погибших и раненых", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на остальных территориях Днепропетровщины день прошел спокойно.