Новости Фото • Борьба с коррупцией, Взяточники

САП и НАБУ задержали депутата Миргородского горсовета на получении 66,7 тыс. дол. взятки за решение земельных вопросов. ФОТО

4 33122
Правоохранители разоблачили депутата Миргородского городского совета, члена земельной комиссии, на получении взятки в сумме 66,7 тыс. дол. за решение земельных вопросов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

САП и НАБУ задержали депутата Миргородского горсовета на получении 66,7 тыс. дол. взятки за решение земельных вопросов 01

По данным следствия, чиновник высказал просьбу местному фермеру предоставить взятку в сумме 66,7 тыс. долларов за содействие в продлении срока действия аренды земельных участков и аренды новых. В частности, злоумышленник обещал проголосовать и обеспечить достаточное количество голосов за принятие нужных решений на заседании земельной комиссии и сессии городского совета.

Депутата разоблачили на "горячем" в момент передачи денежных средств и задержали согласно ст. 208 УПК РФ.

САП и НАБУ задержали депутата Миргородского горсовета на получении 66,7 тыс. дол. взятки за решение земельных вопросов 02

Смотрите также: Задержана адвокат с Житомирщины, требовавшая взятку в $30 тыс. якобы для правоохранителей, - ГБР. ФОТО

Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения. Уголовное правонарушение квалифицировано по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Для порядку треба і повісити, цю гниду, біля тієї РАДИ!!
    Та показати цю кару на єдиному марахВОНІ!! Це не ОДИНОКИЙ ВИПАДОК в Україні!
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Те що посадовці в 90 відсотках хабарники та кончені підараси це зрозуміло. Але зверніть увагу хто дає такі великі гроші. Це фермер. Це той який із року в рік бідкається про мінус у вирощувані сільгоспкультур та затримує нещасні сто доларів у рік за оренду сусідського паю. Це той який не гребує наймати працівників за їжу, звісно ж посилаючий на дуже обмежені економічні можливості. Це той, хто вспіває взяти дотації з держави та одночасно закупити нові квартири синам внукам у великих містах. Якось так.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А депутата чия? Замовчують, отже зелений. Відмажеться
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости