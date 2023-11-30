Рашисты ударили ракетами С-300 по Донетчине, парамедики полиции спасли младенца. ВИДЕО+ФОТО

Ночью под вражеский обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. Рашисты обстреляли Донетчину ракетами С-300. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ

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В Покровске повреждены многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи. Среди пострадавших – семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. Также ранение получил 13-летний мальчик.

"Один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате обстрела была разрушена крыша и стены дома, семья оказалась под завалами. Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодового Илая нет", - отметил Клименко.

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В Новоградовке зафиксировано попадание в многоэтажный дом. 13-летний ребенок получил ранение.

"Пока на месте ракетного удара продолжают работать полицейские и работники ГСЧС. Под завалами, вероятно, могут находиться еще 5 человек, среди них ребенок", - рассказал министр МВД.

По Мирнограду россияне ударили 2 ракетами из ЗРК "С-300". Разрушениям подверглось отделение полиции.

Клименко добавил, что на местах попаданий всю ночь работают ГСЧС и полиция. Поисково-спасательная операция идет, полицейские документируют последствия российских ударов.



