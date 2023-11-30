Зеленский посетил воинов в Купянске. ФОТО

Президент Владимир Зеленский посетил командный пункт защитников Купянска на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офис Президента.

Во время визита глава государства и глава Минобороны Рустем Умеров заслушали доклад командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского относительно оперативной ситуации на его участке. Был уточнен план дальнейших действий военных соединений, в частности, по обороне линии Купянск – Лиман.

"Кроме того, была заслушана информация от командира тактической группы "Купьянск" Александра Луценко и командира 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Александра Бакулина. Также были обсуждены насущные потребности защитников: средства РЭБ, дроны, защита от вражеских БПЛА фортификационных укреплений", - говорится в сообщении.

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Зеленский также вручил награды пяти военнослужащим и передал 18 наград для вручения по месту службы.

В частности, глава государства наградил отличием Президента "Крест боевых заслуг" полковника Александра Бакулина, полковника Павла Палис и майора Андрея Мацькала.

"Здесь присутствуют комбаты, комбриги, боевые командиры, которые на Купянском направлении защищают мирную жизнь в Украине, на Харьковщине… Знаю, что вы ежедневно теряете близких людей, побратимов. Все понимают, что это – самая высокая цена. Поэтому я вас очень прошу беречь себя, беречь своих побратимов, военных, офицеров, солдат, которые с вами рядом воюют ежедневно. Желаю вам победы, быть крепкими, не терять инициативы, защищать Харьковщину, Купянск, каждую нашу деревню, каждый квадратный метр нашей земли", - сказал он.

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