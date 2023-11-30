Еще 5 "схем для уклонистов" ликвидированы в пяти регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности ликвидировала еще 4 схемы уклонения от мобилизации, действовавшие в разных регионах Украины. Среди задержанных – столичный владелец транспортной компании, имитирующей международные пассажирские перевозки, и должностное лицо одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за деньги фигуранты переправляли уклонистов в страны Евросоюза на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составила 8 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности бегства и его способа.

Так, в Киеве и Тернопольской области разоблачены три дельца, отправлявшие уклонистов в страны Евросоюза в качестве водителей международных пассажирских рейсов.

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Сделки организовал 48-летний киевлянин, который приобрел на подставное лицо транспортное предприятие.

Его сообщник из Тернопольской области подыскивал желающих избежать мобилизации. Для беспрепятственного пересечения границы их фамилии заранее вносили в информационную систему "Шлях" в качестве водителей зарубежных рейсов.

Еще одна сообщница фигурантов сопровождала псевдоводителей в заграничный пункт назначения и возвращалась в Украину уже за рулем микроавтобуса.





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Для конспирации преступных действий фигуранты каждые две недели перерегистрировали и меняли номера своих автомобилей. При этом деньги за "услугу" дельцы пытались получать преимущественно через посредников.

"В Кропивницком задержан чиновник одного из подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области.

За взятки он предлагал потенциальным призывникам трудоустроиться в ГСЧС. Таким образом, фигурант "гарантировал" им "бронь" от мобилизации", - говорится в сообщении.

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На Закарпатье двое жителей Тячевского района переправляли уклонистов в соседнюю европейскую страну вплавь через пограничную реку. В стоимость "услуги" входили гидрокостюмы, которым снаряжали клиентов.

На Буковине задержан житель Черновицкого района – работник местной строительной фирмы, который после работы за деньги переводил уклонистов в ЕС лесными тропами.

По всем раскры вшимся фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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