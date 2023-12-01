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Жители двух сел на Прикарпатье отказались демонтировать советские памятники. ФОТО

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Жители двух сел в Ивано-Франковской области высказались против сноса советских памятников с именами оккупантов, ликвидированных воинами УПА.

Об этом сообщил руководитель Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры, историк Ярослав Коретчук, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что речь идет о селах Загорье-Кукильницкое и Кинашевое в Большевцевской территориальной громаде.

"Жители сел говорят, что пусть им стоит", - пишет историк.

По его словам, на монументах есть фамилии солдат советской армии, которые были ликвидированы бойцами УПА.

"Фамилии оставили, только надпись "Погибли от рук украинских буржуазных националистов" замазали. Вот как можно хранить такие объекты с фамилиями палачей. У меня просто разрыв шаблонов", - пишет Коретчук.

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Жители двух сел на Прикарпатье отказались демонтировать советские памятники 01
Жители двух сел на Прикарпатье отказались демонтировать советские памятники 02
Жители двух сел на Прикарпатье отказались демонтировать советские памятники 03

Жители двух сел на Прикарпатье отказались демонтировать советские памятники 04

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Топ комментарии

  • Владимир Лонгер
    Чем дальше от фронта, тем меньше мозгов
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Якщо вони не виконують вимоги українського Законодавства, то й держава у відповідь може похерити свої обов'язки щодо цих громадян. Закрити накуй їм школу, медичну установу. Ніякого ремонту доріг. Це як приклад.
  • Сергій Колесніченко c8c9c9cd
    Яким чином "збори села" можуть порушити Закон? Ну, і де прокуратура?
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