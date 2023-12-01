Нужно избавиться от устаревших практик, советских подходов, - Умеров представил нового Командующего медицинскими силами Казмирчука. ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил нового Командующего медицинскими силами Анатолия Казмирчука.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Умеров отметил: "Представил сегодня нового командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Казмирчука.

Все наши воины ожидают от нового командующего и Медицинских сил четких шагов для преодоления давно назревших проблем.

Будем решать проблемы вместе, и никто не будет делать вид, будто проблем нет.

Следует избавиться от устаревших практик, советских подходов и всего, что не соответствует принципам НАТО.

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Избавиться от тонн бумаги и, наконец, сделать эффективную цифровую систему.

Нужно сделать нормальную обратную связь с медиками на передке, чтобы они получали все, что им нужно вовремя, и чтобы лучшие практики фронтовой медицины и опыт украинских боевых медиков получили поддержку и распространение.

Со своей стороны гарантирую всю необходимую помощь в пределах полномочий Министра обороны Украины".





