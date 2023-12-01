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Нужно избавиться от устаревших практик, советских подходов, - Умеров представил нового Командующего медицинскими силами Казмирчука. ФОТОрепортаж

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Министр обороны Украины Рустем Умеров представил нового Командующего медицинскими силами Анатолия Казмирчука.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Умеров отметил: "Представил сегодня нового командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Казмирчука.

Все наши воины ожидают от нового командующего и Медицинских сил четких шагов для преодоления давно назревших проблем.

Будем решать проблемы вместе, и никто не будет делать вид, будто проблем нет.

Следует избавиться от устаревших практик, советских подходов и всего, что не соответствует принципам НАТО.

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Избавиться от тонн бумаги и, наконец, сделать эффективную цифровую систему.

Нужно сделать нормальную обратную связь с медиками на передке, чтобы они получали все, что им нужно вовремя, и чтобы лучшие практики фронтовой медицины и опыт украинских боевых медиков получили поддержку и распространение.

Со своей стороны гарантирую всю необходимую помощь в пределах полномочий Министра обороны Украины".

Нужно избавиться от устаревших практик, советских подходов, - Умеров представил нового Командующего медицинскими силами Казмирчука 01
Нужно избавиться от устаревших практик, советских подходов, - Умеров представил нового Командующего медицинскими силами Казмирчука 02
Нужно избавиться от устаревших практик, советских подходов, - Умеров представил нового Командующего медицинскими силами Казмирчука 03

Топ комментарии

  • Сергей121
    У Берези гарне зауваження з приводу цього шапіто:
    "Рустем Умєров, скажіть будь ласка, а чому ви не згадали, що на представленні нового командуючого Медичних сил ЗСУ був Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний? Це дрібниця, вам заборонили в ОП це робити чи вважаєте, що така модель поведінки співпадає з Концепцією військової кадрової політики, яку ви нещодавно підписали і де вказана нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими. Це і є та сама нова культура? До речі, ви не лише не згадали присутність на представленні Головкома, але і не виклали навіть фото з ними? Це була випадковість чи навмисні дії? Дуже хочеться дізнатися причину. Дякую за оперативну відповідь.

    PS Володимир Зеленський, а як ви вважаєте - це випадковість чи так само, як на вашій фотці з Сирським?"
  • Владимир Сухов e5dee246
    Умєров як і всі узеленські базікає одне, а робить зовсім інше.
  • Wim Lagoda 3d3539f9
    мудрий нарід насадив собі на шию жидівське кодло...
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