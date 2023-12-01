Нужно избавиться от устаревших практик, советских подходов, - Умеров представил нового Командующего медицинскими силами Казмирчука. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Умеров отметил: "Представил сегодня нового командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Казмирчука.
Все наши воины ожидают от нового командующего и Медицинских сил четких шагов для преодоления давно назревших проблем.
Будем решать проблемы вместе, и никто не будет делать вид, будто проблем нет.
Следует избавиться от устаревших практик, советских подходов и всего, что не соответствует принципам НАТО.
Избавиться от тонн бумаги и, наконец, сделать эффективную цифровую систему.
Нужно сделать нормальную обратную связь с медиками на передке, чтобы они получали все, что им нужно вовремя, и чтобы лучшие практики фронтовой медицины и опыт украинских боевых медиков получили поддержку и распространение.
Со своей стороны гарантирую всю необходимую помощь в пределах полномочий Министра обороны Украины".