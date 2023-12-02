Продолжается набор в подразделения активных действий ГУР Минобороны: "Они - карательный меч, который везде достанет врагов"

ГУР Минобороны призывает присоединяться к подразделениям активных действий ГУР МО Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"Впиши свое имя в историю украинского рыцарства – присоединяйся к подразделениям активных действий ГУР МО Украины!", – говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделения активных действий ГУР МО Украины – это те силы, благодаря которым реализуются самые дерзкие планы Главного управления разведки. На их счету операции в глубоком тылу врага (в частности - на территории Российской федерации), высадки в Крыму, освобождение острова Змеиный и "вышек Бойко" и множество других мероприятий, о которых вы точно слышали (или когда-то услышите). Они – тот карательный меч, который повсюду достанет врагов!

👉 Если вы решительно настроены, стремитесь к победе Украины и не боитесь сложных задач - заполняйте анкету-заявку и готовьтесь к приключениям!

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