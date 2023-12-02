Ночью россияне обстреляли медучреждение в Херсоне. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"Около 1 часа российские войска с временно оккупированного левого берега обстреляли Херсон. В результате вражеского удара в Днепровском районе повреждено лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Мрочко отметил, что пострадавших нет.
Как отметили в ГВА, в результате прямого попадания поврежден второй этаж здания. Разрушены потолок, а также выбиты окна и двери. Помещения были законсервированы. Сторож, находившийся на дежурстве, не пострадал.
Также в ГВА добавили, что за прошедшие сутки 28 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной громады и использовали 113 снарядов.
Поражения зафиксированы в Херсоне, Приднепровском, Антоновке, Садовом и Инженерном.
В результате российских вражеских обстрелов за прошедшие сутки в Херсонской городской территориальной громаде раненых нет.