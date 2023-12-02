Ночью россияне обстреляли медучреждение в Херсоне. ФОТОрепортаж

Российская армия обстреляла Херсон из оккупированного левобережья.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Около 1 часа российские войска с временно оккупированного левого берега обстреляли Херсон. В результате вражеского удара в Днепровском районе повреждено лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Мрочко отметил, что пострадавших нет.

Как отметили в ГВА, в результате прямого попадания поврежден второй этаж здания. Разрушены потолок, а также выбиты окна и двери. Помещения были законсервированы. Сторож, находившийся на дежурстве, не пострадал.

Также в ГВА добавили, что за прошедшие сутки 28 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной громады и использовали 113 снарядов.

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Поражения зафиксированы в Херсоне, Приднепровском, Антоновке, Садовом и Инженерном.

В результате российских вражеских обстрелов за прошедшие сутки в Херсонской городской территориальной громаде раненых нет.







