В результате обстрела приграничья Черниговщины пострадала семья с 4-летним ребенком. ФОТО

Сегодня, 2 декабря, в результате обстрела приграничья Черниговщины ранены мирные жители в Семеновской громаде.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадала семья с 4-летним ребенком. Мужчина получил осколочные ранения, ему оказали помощь в местной больнице. Его дочь перевозят в областную больницу, где ее ждет операция. 4-летний внук к счастью, не пострадал.

Подробности таковы: семья приехала на выходные навестить свою родственницу в приграничное село и попала под вражеский огонь в то время, как вышла из дома на улицу.

Помощь в эвакуации пострадавших оказали местные полисмены", - говорится в сообщении.

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