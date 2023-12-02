На Закарпатье в результате поднятия уровня воды в реках подтоплены дороги и домохозяйства. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области обильные дожди способствовали поднятию уровней воды в реках. Это привело к подтоплению сельскохозяйственных угодий и дворовых хозяйств во всех районах области.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Береговском и Хустском районах подтоплены 440 га сельскохозяйственных угодий.

Спасатели и специалисты местных пожарных команд производят откачку воды в подвальных помещениях жилых домов и домохозяйствах в г. Ужгород, г. Свалява, с. Кричево и с. Лазы Тячевского и с. Богдан Раховского района.

Кроме того, подтопило две автодороги местного значения между населенными пунктами с. Чернотисово и с. Холмовец и между с. Б. Комяты и с. Шаланки Береговского района. Проезд возможен. Также подтоплена автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов между населенными пунктами г. Тячев и с. Бедевля, проезд возможен.

В Раховском районе в результате переувлажнения почвы произошел сдвиг опорной стены частного домохозяйства в с. Ростоки.

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