Польские блокировщики не пускают через границу патрульную лодку по программе помощи от США, - активист "Европы без барьеров" Кравчук. ФОТО

Активист общественной организации "Европа без барьеров" Павел Кравчук заявил о том, что блокировщики на польской границе задержали патрульную лодку SAFE Boats International, которая является частью программы помощи от правительства США.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Получил комментарий от компании SAFE Boats, логотип которой засветился на фото грузовика с лодкой, о котором вчера блокираторы из Конфедерации заявили, что ее задержали, и послали в конец очереди, поскольку это "дорогая яхта", оформленная как гуманитарная помощь.

SAFE Boats International предоставила ... 27-футовые патрульные лодки типа "Кабина с возможностью обхода" (Walk Around Cabin) для Украины. Это часть программы помощи от правительства США. Предоставленные SAFE Boats суда предназначены для использования как правительственные патрульные суда и не предназначены для использования в качестве частных яхт". Подлинник в конце поста.

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Не могу утверждать наверняка, что под чехлом именно одна из этих лодок, но считаю очень существенной вероятность, что это так, и Конфедерация не только наносит огромный ущерб экономике Украины и задерживает жизненно важные поставки опосредованно, но и прямо блокирует военные грузы", - рассказывает Кравчук.