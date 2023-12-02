Украинские офицеры-психологи прошли в Британии обучение в группах контроля боевого стресса. ФОТОрепортаж

В рамках операции "Интерфлекс" на территории Великобритании впервые успешно завершили обучение офицеры-психологи. Пилотный курс групп контроля боевого стресса длился пять недель.

Об этом сообщили в Генштабе, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские военные на передовой сталкиваются с тяжелейшими психологическими нагрузками и стрессами. Смерти, ранения, утрата побратимов и посестер, тяжелые обстрелы – это те реалии, которые видят и переживают наши воины на линии фронта.

Поэтому совместными усилиями украинской и британской сторон был разработан и введен курс, призванный подготовить профессионалов, помогающих солдатам преодолевать боевой стресс", - говорится в сообщении.

Как отмечается, курс состоит из теоретической и практической двухнедельной фазы, когда психологи тесно работают с военными ВСУ, проходящими подготовку на других курсах в рамках "Интерфлекса".

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Британские инструкторы преподают украинцам как эффективно работать с военными с психотравмами, как их психологически восстанавливать и реабилитировать, а также оказывать первую психологическую помощь.

"Кроме того, это уникальная возможность обмена опытом: украинцы рассказывают британцам о реалиях нашей войны, а британцы, в свою очередь, делятся опытом работы с ветеранами, которые прошли боевые действия и подвергались посттравматическим стрессовым расстройствам, но при других обстоятельствах", - добавили в Генштаб.

Также сообщается, что по результатам пилотного курса стороны согласовали в течение следующего года подготовить по этой программе более сотни офицеров психологов из боевых подразделений.

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