Защищая Украину, под Клещиевкой погиб воспитанник тернопольского центра СУМ Ярослав Кондришин. ФОТО

На Бахмутском направлении, защищая Украину, погиб Ярослав Кондришин (Ярко) – воспитанник тернопольского центра СУМ в Украине.

Об этом сообщил в фейсбуке Юрий Юзич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, погибшему было 38 лет. Он известен своими славными вышивками, был очень скромным. Воевал в составе 42-й механизированной бригады. Погиб еще 27 ноября под Клещиевкой.

"Нашего Ярка всегда отличали честность, искренность, человечность, действенный патриотизм, вера в добро и осознание того, что это добро в мире должны приумножать своими руками. Ярко был влюблен в жизнь, воспринимая его с особой философией человека, знающего, что нужно делать и к чему он призван" - написала в некрологе мировая организация Ukrainian Youth Association - CYM Global

В общей сложности в рядах Сил обороны воюет около сотни членов и воспитанников СУМ. Это уже 10-й сумовец, погибший на фронте последней российско-украинской войны. Вечная память Другу. СКОБ! Гартуйсь!

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