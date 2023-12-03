Старший сержант Сергей Ковалев погиб в районе Авдеевки, защищая Украину. ФОТО

Защищая Украину, в районе Авдеевки Донецкой области погиб старший сержант Сергей Ковалев.

Об этом сообщил в фейсбуке Леонид Мыслывець, сообщает Цензор.НЕТ.

"30 ноября 2023 года, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области, будучи преданным Военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно выполняя воинскую обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость, в результате минометно-артиллерийского обстрела, от полученных травм, погиб житель г.Остер, старший сержант Ковалев Сергей Николаевич, 31.03.1976 г.р.", - говорится в сообщении.

По его словам, служить Сергей Николаевич ушел добровольцем 06.03.2022 года.

У погибшего осталась жена, дочь и сын.

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О дате и времени похорон нашего Защитника будет сообщено дополнительно.