Один человек погиб и четверо получили ранения вследствие обстрела оккупантами Центрального района Херсона. ФОТО (обновлено)

Оккупанты обстреляли Центральный район Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Армия РФ ударила по Центральному району Херсона с временно оккупированного левого берега! По предварительной информации, в результате попадания в многоэтажный дом один человек погиб и один получил ранения", - написал он.

Позже Мрочко сообщил, что, по обновленной информации, в результате вражеских обстрелов один человек погиб и трое были ранены. Им оказывается медицинская помощь.

"Российские террористы обстреляли Херсон, ударили по жилому дому. Сейчас известно о 5 пострадавших", - сообщил позже руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По сообщению Херсонской областной прокуратуры: "3 декабря около 15.30 из ствольной артиллерии военные РФ массированно обстреляли город Херсон.

В результате обстрела погибла находившаяся на улице женщина. Пока известно еще о четырех горожанах, которые получили ранения. Данные уточняются".

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