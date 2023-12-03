Один человек погиб и четверо получили ранения вследствие обстрела оккупантами Центрального района Херсона. ФОТО (обновлено)
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"Армия РФ ударила по Центральному району Херсона с временно оккупированного левого берега! По предварительной информации, в результате попадания в многоэтажный дом один человек погиб и один получил ранения", - написал он.
Позже Мрочко сообщил, что, по обновленной информации, в результате вражеских обстрелов один человек погиб и трое были ранены. Им оказывается медицинская помощь.
"Российские террористы обстреляли Херсон, ударили по жилому дому. Сейчас известно о 5 пострадавших", - сообщил позже руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
По сообщению Херсонской областной прокуратуры: "3 декабря около 15.30 из ствольной артиллерии военные РФ массированно обстреляли город Херсон.
В результате обстрела погибла находившаяся на улице женщина. Пока известно еще о четырех горожанах, которые получили ранения. Данные уточняются".