Количество раненых в результате обстрела Купянска возросло до 2, поврежден ряд жилых домов. ФОТОрепортаж

В результате сегодняшнего обстрела Купянска Харьковской области в городе поврежден ряд жилых домов и хозяйственных сооружений. Возросло количество пострадавших от вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, утром 12 декабря российские военнослужащие совершили артиллерийский обстрел г. Купянска. Погиб 72-летний мирный житель, еще два человека получили ранения.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты обстреляли Купянск, погиб мужчина, ранен.