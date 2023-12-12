Азербайджан отправил Украине 20 грузовиков энергетической помощи. ФОТОрепортаж

Из Азербайджанской Республики в Украину выехал очередной груз энергетической помощи от партнеров – 20 грузовиков, которые везут более 550 метров электрических кабелей и 6 комплектов трансформаторных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министерства энергетики Украины.

Как отмечается, 20 грузовиков везут более 550 метров электрических кабелей и 6 комплектов трансформаторных пунктов. Это уже третья партия помощи, которую получит Украина от азербайджанских партнеров по восстановлению энергосистемы.

Общая сумма энергетической помощи составит более 7,6 миллионов долларов.

"Быстрое и качественное восстановление энергетического оборудования во время войны – вызов для наших энергетиков. Но благодаря нашим партнерам мы можем оперативно восстанавливать поврежденные объекты, тем самым укрепляя нашу энергетическую безопасность", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В Минэнерго сообщили, что первая партия помощи в 10 грузов, которая содержала силовые трансформаторы и электростанции резервного питания, уже распределена между энергетическими компаниями в регионах, наиболее страдающих от российских вражеских атак. В частности, помощь поступила операторам системы распределения электроэнергии Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Николаевской областей. Кроме того, оборудование получили компании Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Львовской областей.

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Также оборудование от Азербайджана направлено на нужды оператора системы передачи и добывающего сектора. Вторая партия в 37 грузов будет распределена в ближайшее время.

"В рамках очередной партии помощи ожидаются силовые, масляные трансформаторы, электротрансформаторные, комплектные подстанции, шкафы высокого напряжения, провода, кабели и другие комплектования для работы компаний топливно-энергетического комплекса. Всего соглашением предусмотрено четыре этапа отправки грузов, которые должны поступить в Украину до конца января 2024 года", - добавили в Минэнерго.







