Разведывал позиции ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом: Российский агент приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Российского агента, который собирал разведданные о дислокации и перемещении украинских защитников в Донецкой области, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В первую очередь, злоумышленник пытался выявить и передать оккупантам огневые позиции и опорные пункты подразделений ВСУ в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка.

Мужчина был задержан во время контрдиверсионных мероприятий на территории Донбасса в декабре 2022 года. Тогда злоумышленник пытался скрыться от стражей порядка на территории собственного домовладения.

"Также во время обыска в доме задержанного обнаружен спрятанный в стене мобильный телефон, который он использовал для законспирированной коммуникации с агрессором", - говорится в сообщении.

Злоумышленник - 32-летний житель Торецка, в начале полномасштабного вторжения он был дистанционно завербован для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

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Для сбора развединформации предатель объезжал фронтовую территорию как рядовой гражданин и скрыто фиксировал локации украинских защитников.

Полученные сведения он передавал "связной" с временно оккупированной части Донбасса. Ею оказалась так называемая "заместительница Горловского отдела МГБ ДНР", которая "отчитывалась" о полученной агентурной информации перед кадровыми сотрудниками ФСБ. Разведданные были нужны захватчикам для планирования собственных боевых операций и диверсионных вылазок против украинских войск на восточном фронте", - добавили в СБУ.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Его приговорили к 15 годам лишения свободы.





