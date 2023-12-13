Зеленский встретился с вице-президентом США Гаррис. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
В сообщении отмечается: "Глава государства поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, в частности, за усиление противовоздушной обороны и помощь с энергетическим оборудованием накануне сложного зимнего периода, что усилило устойчивость нашей страны и ее энергосистемы.
Владимир Зеленский проинформировал Камалу Гаррис об украинском видении справедливого мира на основе Формулы мира и о ее имплементации.
Глава государства рассказал вице-президенту США об обеспечении функционирования "зернового коридора", что чрезвычайно способствует поддержанию глобальной продовольственной безопасности.
Владимир Зеленский также проинформировал Камалу Гаррис о росте украинской экономики. Он подчеркнул, что дополнительная защита гражданской и критической инфраструктуры является залогом возвращения украинцев в свои родные города и достижения страной экономической независимости".