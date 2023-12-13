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Зеленский встретился с вице-президентом США Гаррис. ФОТО

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В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Камалой Гаррис.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

В сообщении отмечается: "Глава государства поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, в частности, за усиление противовоздушной обороны и помощь с энергетическим оборудованием накануне сложного зимнего периода, что усилило устойчивость нашей страны и ее энергосистемы.

Владимир Зеленский проинформировал Камалу Гаррис об украинском видении справедливого мира на основе Формулы мира и о ее имплементации.

Глава государства рассказал вице-президенту США об обеспечении функционирования "зернового коридора", что чрезвычайно способствует поддержанию глобальной продовольственной безопасности.

Владимир Зеленский также проинформировал Камалу Гаррис о росте украинской экономики. Он подчеркнул, что дополнительная защита гражданской и критической инфраструктуры является залогом возвращения украинцев в свои родные города и достижения страной экономической независимости".

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Топ комментарии

  • Серафим Полубес 42ca1506
    Й куди не глянеш -- скрізь стирчить пика Єрмака....
  • Александр Мовчан 521c9775
    Ну встретился , и че? Я уже и позабыл, что у старика Байдена есть такая напарница. А позабыл не зря - она НИЧЕГО не решает и ее взяли в напарники ради женских голосов и голосов нацменьшинств. Но ЭТИ теперь будут на телеМАРАПФЕТЕ очередной раз щеки надувать - "Смотрите , нашего Зеленского сам Вице-Президент США принял!".
    "...Володимир Зеленський також поінформував Камалу Гарріс про зростання української економіки ...". Ну , "поінформував" ... так она же , как и все в Вашингтоне знает , что ты, Вован, все ВРЕШЬ!!!! И опять же , что за бомжатский вид ? неужели на встречу с дамой нельзя было побриться и прилично приодеться ? ПОЗОРИШЬ УКРАИНУ !
  • Психіатрична Лікарня 2
    Знову фоточки, як прикольненько! Можно гарно заснути від почуття як звіріє Безугла
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