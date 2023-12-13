Последствия вражеской атаки на Одесщину. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ударными дронами, выпущенными из временно оккупированного Крыма, вечером 12 декабря атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны юга.

"Под прикрытием густого тумана, дроны заходили на удар, как с акватории Черного моря, так и по направлению временно оккупированной Херсонщины. Силами противовоздушной обороны поражены все 9 БпЛА типа "Shahed-131/136", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. 2 гражданских сотрудника получили ранения, они госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, 3 - выгорели дотла.

В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали.

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