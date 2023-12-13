Последствия вражеской атаки на Одесщину. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны юга.
"Под прикрытием густого тумана, дроны заходили на удар, как с акватории Черного моря, так и по направлению временно оккупированной Херсонщины. Силами противовоздушной обороны поражены все 9 БпЛА типа "Shahed-131/136", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. 2 гражданских сотрудника получили ранения, они госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, 3 - выгорели дотла.
В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали.