Новости Фото

Последствия вражеской атаки на Одесщину. ФОТОрепортаж

4 7360
Российские захватчики ударными дронами, выпущенными из временно оккупированного Крыма, вечером 12 декабря атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силы обороны юга.

"Под прикрытием густого тумана, дроны заходили на удар, как с акватории Черного моря, так и по направлению временно оккупированной Херсонщины. Силами противовоздушной обороны поражены все 9 БпЛА типа "Shahed-131/136", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. 2 гражданских сотрудника получили ранения, они госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, 3 - выгорели дотла.

В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали.

Также читайте: РФ начала серийное производство беспилотника вертолета типа "Термит", - ISW

Последствия вражеской атаки на Одесщину 01
Последствия вражеской атаки на Одесщину 02
Последствия вражеской атаки на Одесщину 03
Последствия вражеской атаки на Одесщину 04
Последствия вражеской атаки на Одесщину 05
Последствия вражеской атаки на Одесщину 06
Последствия вражеской атаки на Одесщину 07
Последствия вражеской атаки на Одесщину 08
Последствия вражеской атаки на Одесщину 09
Последствия вражеской атаки на Одесщину 10

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости