В столице Болгарии демонтируют памятник солдатам советской армии. ФОТО

В столице Болгарии Софии начали демонтаж монумента находящейся в аварийном состоянии советской армии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Демонтаж фигур начался 12 декабря в соответствии с распоряжением, выданным несколько дней назад губернатором района Софии Верой Тодевой. Ранее во время проверки специалисты пришли к выводу, что из-за трещин и эрозии внутри 70-летнего сооружения она представляет опасность для населения.

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Общаясь с журналистами на месте происшествия, Тодева сказала, что пока что демонтированные скульптуры будут переданы в государственную собственность и находятся под охраной.

Призывы демонтировать памятник, знаменующий приход советских войск в Болгарию в конце Второй мировой войны и начало коммунистического режима, звучали многие годы.

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"Памятник красноармейцам-оккупантам - это проблема как для Софии, так и для Болгарии. Потому что мы здесь не говорим о камнях, плитах и скульптурах. Мы говорим о тени огромного изменения, которое этот символ оккупации бросает не только на столицу, а и на всю нашу историю с момента освобождения. Мы не просто снимаем памятник, мы возвращаем себе возможность понять историю через собственную призму, а не через призму российской пропаганды", - сказал депутат Ивайло Мирчев (партия "Демократическая Болгария").