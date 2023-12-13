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В столице Болгарии демонтируют памятник солдатам советской армии. ФОТО

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В столице Болгарии Софии начали демонтаж монумента находящейся в аварийном состоянии советской армии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Демонтаж фигур начался 12 декабря в соответствии с распоряжением, выданным несколько дней назад губернатором района Софии Верой Тодевой. Ранее во время проверки специалисты пришли к выводу, что из-за трещин и эрозии внутри 70-летнего сооружения она представляет опасность для населения.

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В столице Болгарии демонтируют памятник солдатам советской армии 01

Общаясь с журналистами на месте происшествия, Тодева сказала, что пока что демонтированные скульптуры будут переданы в государственную собственность и находятся под охраной.

Призывы демонтировать памятник, знаменующий приход советских войск в Болгарию в конце Второй мировой войны и начало коммунистического режима, звучали многие годы.

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"Памятник красноармейцам-оккупантам - это проблема как для Софии, так и для Болгарии. Потому что мы здесь не говорим о камнях, плитах и скульптурах. Мы говорим о тени огромного изменения, которое этот символ оккупации бросает не только на столицу, а и на всю нашу историю с момента освобождения. Мы не просто снимаем памятник, мы возвращаем себе возможность понять историю через собственную призму, а не через призму российской пропаганды", - сказал депутат Ивайло Мирчев (партия "Демократическая Болгария").

Топ комментарии

  • Kare Resa
    Це не пам'ятник солдатам радянській армії, це пам'ятник тоталітаризму, політичному режиму, що передбачає абсолютний (тотальний) контроль. Це пам'ятник знищенню свободи, демократії, це пам'ятник війні. Тому, звісно його пора знищити
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Болгарам респект-все савкове гавно має бути викинуте взад запарєбрік...
  • Wild MadDog
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