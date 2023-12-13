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Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости. ФОТОрепортаж

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Жителей многоэтажного жилого дома в Днепровском районе столицы, который нанес наибольшие повреждения в результате ночной ракетной атаки на столицу временно приютят в Пункте Несокрушимости.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ. 

По его словам, Пункт Несокрушимости открыт на территории школы №98, которая расположена рядом. Детей, которые учатся в этом учебном заведении, перевели на дистанционную форму обучения.

"В этом Пункте Несокрушимости все пострадавшие будут обеспечены теплом, горячими напитками, интернетом, связью и первой медицинской помощью", - сообщает Попко.

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Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 01
Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 02Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 03
Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 04
Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 05
Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 06
Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 07
Жителей поврежденной в результате атаки РФ многоэтажки в Днепровском районе приютят в Пункте Несокрушимости 08

Напомним, в ночь на 13 декабря россияне ударили по Киеву С-400 и "Искандерами". В результате атаки более 50 пострадавших, повреждена больница и жилые дома.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Тобто в наметі. А що, в Конча-Заспі немає порожніх палаців?
  • Підлога Маккартні
    Например в хату Портнова заселить хотя бы.
  • Полтава и Харьков
    Тим більше, що в палацах багато поміститься людей. І це ж "тимчасово", так що можна й ущільнитися.
    А Кабмін - тимчасово у пункт незламності. Може, хоч там ламатися під рашку не будуть.
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