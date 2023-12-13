Задержана церковная хористка УПЦ МП, наводившая вражеские ракеты на позиции ВСУ около Запорожья, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще одну сторонницу рашизма, корректировавшая воздушные атаки РФ по Запорожью и ожидавшая полной оккупации региона. По данным следствия, задержанной оказалась церковная хористка и супруга настоятеля местного храма УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что по координатам фигурантки российские оккупанты пытались поразить места базирования Сил обороны неподалеку от областного центра.

В первую очередь, врага интересовали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, привлеченных к контрнаступательным операциям на Бердянском и Мелитопольском направлениях", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили местонахождение российской информаторки и задержали ее в ее доме в одном из поселков неподалеку от Запорожья.

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Как установило расследование, фигурантка с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживала преступные действия российских захватчиков и надеялась на захват всего южного региона Украины. Она не раз рассказывала об этом своим знакомым из Москвы в ходе телефонных разговоров.

Затем фигурантка начала отслеживать места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории громады.

Полученную информацию она мессенджером передавала своим знакомым в России, которые затем "отчитывались" об этом представителям спецслужб РФ, отметили в пресс-службе.

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В ходе обысков по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для передачи закрытой информации.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

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