Полиция проводит обыски в "Киевском метрополитене" из-за трещин в подземке. ФОТО
Об этом сообщили в Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Обыски проходят в рамках уголовного производства о служебной халатности.
"Следствие преследует цель проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации этого отрезка подземки. А также установить ответственных лиц, в результате деяния которых случились разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена", - рассказали в полиции.
Там отметили, что из-за аварии в метрополитене тысячи людей вынуждены искать другие способы передвижения по столице.
И добавили, что полиция принимает все возможные меры для перераспределения наземных транспортных путей, разгрузки проезда и облегчения передвижения киевлян.
Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Киевская городская прокуратура.
Напомним, 8 декабря Киевская городская государственная администрация сообщила о закрытии станций метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки". Они не будут работать в течение шести месяцев - там будет продолжаться ремонт из-за новых трещин и попадания воды в тоннеле.
В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).
По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в связи с ситуацией в метрополитене внедрены изменения в организации дорожного движения в ряде дорог Киева.
Между "Теремками" и "Демеевской" запустили "челночное" движение поездов.