Последствия обстрелов Запорожской области. ФОТОрепортаж

12 декабря военные страны-террориста обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

Вчера, 12 декабря, под огнем оккупантов находились Гуляйполе, Зализнычное, Малая Токмачка, Работино, Левадное, Белогорье, Новодаровка, Щербаки, Новоданиловка, Малиновка, Чаривное, Новоандреевка, Полтавка, Верхняя Терса, Лобковое, Малыу Щербаки, Степное, Пятихатки, Каменское.

Взрывной волной и обломками разрушены дома и придомовые территории жителей Пологовского и Васильевского районов. Информация о пострадавших гражданах не поступала.

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