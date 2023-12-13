Задержаны пять организаторов "схем для уклонистов": некоторые из них занимались "демобилизацией" действующих военных, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от военной службы и нелегального выезда за пределы Украины мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны 5 организаторов сделок, предлагавших преступные "услуги" не только потенциальным призывникам, но и действующим военнослужащим. Злоумышленники "гарантировали" своим клиентам, что за деньги "спишут" их с военного учета или переправят за границу вне контрольно-пропускных пунктов.

"Цена вопроса" составляла до 6 тыс. долларов с одного уклониста в зависимости от срочности выполнения "заказа".

Так, в Черкассах "на горячем" задержан местный адвокат и его сообщник, который продавал фиктивные выводы ВЛК действующим военным. В поддельных документах делали вывод о "плохом здоровье" клиентов, что являлось формальным основанием для "списания" с военной службы. В дальнейшем "демобилизованные" могли использовать фальшивку для выезда за границу.

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В Киеве разоблачены два жителя столицы, которые переправляли уклонистов в Евросоюз через территорию непризнанного Приднестровья. Перед "поездкой" фигуранты снабжали своих клиентов фиктивными документами военно-врачебной комиссии о непригодности к службе из-за "наличия хронических заболеваний". Затем уклонистов собирали в оговоренном месте и отвозили на легковом автомобиле на территорию так называемой "ПМР", а оттуда в ЕС.

В Запорожье задержаны два мошенника, которые выдуривали деньги из военнообязанных. За вознаграждение злоумышленники обещали потенциальным призывникам, которые смогут "отмазать" их от мобилизации, ссылаясь на "собственные связи" в военкомате. Но после получения денег от уклонистов фигуранты "обрывали" с ними контакты и исчезали.

Как отмечается, по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования. Злоумышленникам грозят разные сроки тюремного заключения.

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