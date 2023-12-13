Пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Словакию. ФОТО
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Пограничники отдела "Большой Березный" задержали четырех нарушителей границы, которые планировали попасть в Словакию.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие отдела "Большой Березный" остановили группу мужчин в приграничье во время проведения проверочных мероприятий. Беглецы действовали по указаниям организатора, который спланировал незаконный поход в Словакию. Правоохранители установили, что один из задержанных уже имеет "стаж" нарушения границы: его задерживали на участке соседнего подразделения", - говорится в сообщении.