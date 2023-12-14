Атака на Одесщину: повреждены жилые дома и припортовая инфраструктура. ФОТОрепортаж

Второй вечер подряд российские оккупанты атаковали Одесскую область "шахедами". Воздушная тревога в регионе длилась более 7 часов.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы противовоздушной обороны метко отрабатывали каждую вражескую цель. В результате падения обломков сбитых дронов-камикадзе повреждено общежитие. Пострадали 11 человек, из них 3 ребенка. Детей и двое взрослых госпитализировали. У двух 8-летних мальчиков и 12-летней девочки контузии и закрытые черепно-мозговые травмы, у взрослых сотрясения мозга и ранения", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждениям подверглись11 зданий, два автомобиля выгорели дотла.

Также, по словам Кипера, атаковали ночью Измаильский район.

"Туда террористы направили более 20 ударных дронов. Их целью была припортовая инфраструктура. Разрушениям подверглись складские помещения, люди не пострадали", - отметил Кипер.

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