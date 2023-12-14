В Норвегии будут судить шпиона Микушина, который имел поддельные документы и работал на разведку РФ, - СМИ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание VG.no.
Отмечается, что Михаил Микушин был задержан утром 24 октября 2022 во время спецоперации в Тромсе, когда шел в местный университет. Подозреваемый использовал фальшивый паспорт на имя бразилийца Жозе Ассис Джаммарии.
Однако полиция установила, что на самом деле мужчина был российским нелегалом, выполнявшим в Норвегии задачу российской разведки.
Агент РФ уже больше года находится под стражей Норвежской полицейской службы безопасности (PST) по обвинению в шпионской деятельности.
Окружной суд Осло 6 декабря оставил шпиона под стражей еще на восемь недель с запретом на переписку и свидания. Во время заседания россиянин впервые был зарегистрирован и представлен под своим настоящим именем.
Однако прокурор Пер Хафсме отметил, что следствие и так имело убедительные доказательства подделки документов.
В начале расследования полиция направила в посольство РФ в Норвегии письмо, в котором указала российское имя шпиона и попросила подтвердить или опровергнуть правдивость персональных данных. Однако правоохранители ответа не получили.
Издание VG также обратилось в посольство РФ в Норвегии, однако там отказались предоставить информацию о личности подозреваемого.
"Консульский отдел посольства не располагает информацией о том, что Хосе Ассис Джаммария является гражданином России. В связи с этим консульская помощь не предоставляется", - сообщили в посольстве.
Кроме того, информация о Михаиле Микушине совпала с расследованиями, проведенными VG и журналистской сетью расследований Bellingcat.
Издание VG нашло документацию, связывающую подсудимого с российской разведывательной службой ГРУ. Об этом свидетельствует электронная почта, которую агент использовал для подачи заявки на работу в Тромсе.
С ее помощью следователи Bellingcat нашли аккаунты на российских платформах, а затем получили доступ к фотографии на водительском удостоверении Микушина. Они проверили изображение через программу распознавания лиц Azure.
Расследователи Bellingcat проверили зарегистрированные адреса Микушина в России и выяснили, что он зарегистрирован в жилом комплексе, зарезервированном для офицеров Главного разведывательного управления.