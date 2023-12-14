В Норвегии будут судить шпиона Микушина, который имел поддельные документы и работал на разведку РФ, - СМИ. ФОТО

В Норвегии задержан российский шпион Михаил Микушин, работавший в Университете города Тромсе под вымышленным именем. Следователи установили, что у подозреваемого были поддельные документы на имя гражданина Бразилии, хотя на самом деле является агентом российской разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание VG.no.

Отмечается, что Михаил Микушин был задержан утром 24 октября 2022 во время спецоперации в Тромсе, когда шел в местный университет. Подозреваемый использовал фальшивый паспорт на имя бразилийца Жозе Ассис Джаммарии.

Однако полиция установила, что на самом деле мужчина был российским нелегалом, выполнявшим в Норвегии задачу российской разведки.

Агент РФ уже больше года находится под стражей Норвежской полицейской службы безопасности (PST) по обвинению в шпионской деятельности.

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Окружной суд Осло 6 декабря оставил шпиона под стражей еще на восемь недель с запретом на переписку и свидания. Во время заседания россиянин впервые был зарегистрирован и представлен под своим настоящим именем.

Однако прокурор Пер Хафсме отметил, что следствие и так имело убедительные доказательства подделки документов.

В начале расследования полиция направила в посольство РФ в Норвегии письмо, в котором указала российское имя шпиона и попросила подтвердить или опровергнуть правдивость персональных данных. Однако правоохранители ответа не получили.

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Издание VG также обратилось в посольство РФ в Норвегии, однако там отказались предоставить информацию о личности подозреваемого.

"Консульский отдел посольства не располагает информацией о том, что Хосе Ассис Джаммария является гражданином России. В связи с этим консульская помощь не предоставляется", - сообщили в посольстве.

Кроме того, информация о Михаиле Микушине совпала с расследованиями, проведенными VG и журналистской сетью расследований Bellingcat.

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Издание VG нашло документацию, связывающую подсудимого с российской разведывательной службой ГРУ. Об этом свидетельствует электронная почта, которую агент использовал для подачи заявки на работу в Тромсе.

С ее помощью следователи Bellingcat нашли аккаунты на российских платформах, а затем получили доступ к фотографии на водительском удостоверении Микушина. Они проверили изображение через программу распознавания лиц Azure.

Расследователи Bellingcat проверили зарегистрированные адреса Микушина в России и выяснили, что он зарегистрирован в жилом комплексе, зарезервированном для офицеров Главного разведывательного управления.

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