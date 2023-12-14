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Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года. ФОТО

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Во Львове к четырем годам лишения свободы приговорили врача-инфекциониста. Он хотел уехать в Польшу и пытался "решить вопрос", дав взятки сотрудникам СБУ.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Врач признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Суд признал, что в марте 2022 года врач-инфекционист пытался уехать в Польшу. Для этого он пытался дать двум сотрудникам СБУ взятки в $15 тыс. за "решение вопроса". Однако офицеры спецслужбы сообщили об этом предложении свое руководство.

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Врач был задержан во время передачи сотрудникам СБУ всей суммы средств.

Врач еще может опротестовать приговор в апелляции.

Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года 01

Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года 02
Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года 03
Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года 04
Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года 05

Топ комментарии

  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Знаю одного талановитого, молодого лікаря хірурга який виїхав на початку 2023-го з України в Німеччину. Як він виїхав ніхто не знає. А от те шо у нього не було грошей на хабар навіть тисячі доларів це я знаю точно.
  • alexey prus
    пам'ятаю одного талановитого лікаря стоматолога ...як у 2014 з папою в растов втік, досі не знайшли
  • Aleksander Jakuszew d82b35b1
    Что ты мелешь, русская мразь? Умирать или защищать Родину на которую напал подлый враг. Защищать то , где родились, учились и бабло зарабатывали. А про военных, так вообще бред написал, ублюдок, из росийских СМИ. Ты, тварь, на своих русофашистских солдат лучше смотри. Как они с фронта бегут.
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