Врача-инфекциониста, который за $15 тыс. пытался уехать из Украины, посадили на 4 года. ФОТО
15 61843
Во Львове к четырем годам лишения свободы приговорили врача-инфекциониста. Он хотел уехать в Польшу и пытался "решить вопрос", дав взятки сотрудникам СБУ.
Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
Врач признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Суд признал, что в марте 2022 года врач-инфекционист пытался уехать в Польшу. Для этого он пытался дать двум сотрудникам СБУ взятки в $15 тыс. за "решение вопроса". Однако офицеры спецслужбы сообщили об этом предложении свое руководство.
Врач был задержан во время передачи сотрудникам СБУ всей суммы средств.
Врач еще может опротестовать приговор в апелляции.