Два российских чиновника подорвались на мине в Белгородской области. Одному оторвало ноги. ФОТО
Инцидент произошел накануне, и первым о нем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что на мине подорвалась "машина с мирными жителями", пострадали водитель и двое пассажиров.
На следующий день советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о деталях происшествия и опубликовал фото автомобиля.
"В результате взрыва зампредседателя Краснояружской администрации Игорю Бородаенко оторвало ноги. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии (надеюсь перейдет в состояние хорошего русского). У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко минно-взрывная травма и разрывная рана – написал он.
У еще одного пассажира, по словам Андрющенко, сотрясение головного мозга и закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости.
"Чья мина в итоге и так понятно. Российская противотанковая мина, чтобы наши ДРГ не прошли. Успешное минирование. А всего два года назад это выглядело бы как фантастика. Короче, путин однозначно всех переиграл, ага", - подытожил советник мэра Мариуполя.