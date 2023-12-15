Последствия вражеских обстрелов Донетчины: оккупанты ударили по 6 населенным пунктам, без пострадавших. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки россияне нанесли 10 вражеских ударов по 6 населенным пунктам Донецкой области. Оккупанты вели огонь по городам Авдеевка, Торецк, пгт Щербиновка, селах Ласточкино, Новобахмутовка, Богдановка.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Армия РФ обстреляла населенные пункты из авиации, РСЗО "Град", артиллерии, танков. Поврежден жилой дом, автомобили, административные здания, кафе, банк, ЛЭП.

"Две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" рашисты сбросили на Торецк. Поврежден многоквартирный дом, админздания, банк, кафе, автомобили.

По Авдеевке армия РФ била из авиации, "Градов" и танков. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала", - отметили в полиции.

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