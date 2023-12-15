Умеров предложил Турции присоединиться к Морской коалиции. ФОТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с новым послом Турции в Украине Левентом Бильгеном.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарны Турции за поддержку Украины с первого дня полномасштабного вторжения в вопросе обеспечения безопасности Черного моря. Приглашаем Турцию присоединиться к Морской коалиции", - цитирует ведомство слова Умерова.

Также стороны обсудили потенциальное сотрудничество по оборонному производству.

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Посол Бильген подчеркнул, что всесторонняя поддержка Украины со стороны Турции будет продолжена.

Коалиция морских сил и средств, созданная по инициативе Великобритании и Норвегии, преследует цель не давать РФ вмешиваться в работу "зернового коридора".

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