Умеров предложил Турции присоединиться к Морской коалиции. ФОТО
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Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с новым послом Турции в Украине Левентом Бильгеном.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарны Турции за поддержку Украины с первого дня полномасштабного вторжения в вопросе обеспечения безопасности Черного моря. Приглашаем Турцию присоединиться к Морской коалиции", - цитирует ведомство слова Умерова.
Также стороны обсудили потенциальное сотрудничество по оборонному производству.
Посол Бильген подчеркнул, что всесторонняя поддержка Украины со стороны Турции будет продолжена.
Коалиция морских сил и средств, созданная по инициативе Великобритании и Норвегии, преследует цель не давать РФ вмешиваться в работу "зернового коридора".