Взрыв в сельсовете на Закарпатье: Депутат взорвал три гранаты во время обсуждения бюджета на 2024 год. Он находится в реанимации. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 15 декабря 2023 года около 12:00 на сессии сельского совета обсуждался вопрос принятия бюджета на 2024 год. Во время заседания в зал вошел один из депутатов и взорвал три гранаты.
Событие квалифицировано как террористический акт и незаконное обращение с боеприпасами (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).
"Пока известно о 26 пострадавших. Всех госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести, из них семеро - в тяжелом состоянии. Подрывник также находится в реанимационном отделении медучреждения", - добавили в Офисе Генпрокурора.
Напомним, ранее в здании Керецковского сельского совета Закарпатья депутат взорвал гранаты. 26 человек получили ранения.