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Взрыв в сельсовете на Закарпатье: Депутат взорвал три гранаты во время обсуждения бюджета на 2024 год. Он находится в реанимации. ФОТО

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По факту подрыва гранат в сельсовете на Закарпатье начато уголовное производство по факту теракта и незаконного обращения с боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 15 декабря 2023 года около 12:00 на сессии сельского совета обсуждался вопрос принятия бюджета на 2024 год. Во время заседания в зал вошел один из депутатов и взорвал три гранаты.

Событие квалифицировано как террористический акт и незаконное обращение с боеприпасами (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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"Пока известно о 26 пострадавших. Всех госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести, из них семеро - в тяжелом состоянии. Подрывник также находится в реанимационном отделении медучреждения", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, ранее в здании Керецковского сельского совета Закарпатья депутат взорвал гранаты. 26 человек получили ранения.

Взрыв в сельсовете на Закарпатье: Депутат взорвал три гранаты во время обсуждения бюджета на 2024 год. Он находится в реанимации 01
Взрыв в сельсовете на Закарпатье: Депутат взорвал три гранаты во время обсуждения бюджета на 2024 год. Он находится в реанимации 02

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Топ комментарии

  • Амандрапапупа
    Через що депутат підірвав сільраду, зʼявилось пояснення.

    Причиною того, що депутат сільради Сергій Батурин підірвав три гранати, могло стати дискусійне обговорення щодо призначення та визначення умов оплати праці голови Керецьківської ТГ на 2024 рік. Після конфлікту з колегами чиновник вийшов з кімнати засідань, а потім повернувся туди з вибуховими ************.

    Про це повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола. Він додає, що Батрин був проти виділення сільському голові надбавку у 50% та щомісячну премію у 100% від окладу.
    Сергій Батурін вимагав, щоб депутати відзвітували про бюджет 2023 року, а вже потім приймали бюджет на 2024 рік. Чиновники навіть порушували питання щодо дострокового припинення повноважень голови Керецьківської ТГ Михайла Мушки.
    За декілька днів до інциденту чиновник публікував відео, у якому висловлював своє невдоволення тим, що попри наявні проблеми з водопостачанням, сільрада планує виділяти кошти на надбавку до оплати голові ОТГ. В іншому відео він порушував питання того, що сільрада не готується до зими, а її керівну верхівку мало цікавить склад чиновників, адже важливо, що це було "14+1".
  • 18c49ed2
    "Слуга" действовал как учил его великий вождь и лидер. Все по заветам

  • Дмитро Капітун
    багато "слуг народу" на фронті?
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