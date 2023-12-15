Взрыв в сельсовете на Закарпатье: Депутат взорвал три гранаты во время обсуждения бюджета на 2024 год. Он находится в реанимации. ФОТО

По факту подрыва гранат в сельсовете на Закарпатье начато уголовное производство по факту теракта и незаконного обращения с боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 15 декабря 2023 года около 12:00 на сессии сельского совета обсуждался вопрос принятия бюджета на 2024 год. Во время заседания в зал вошел один из депутатов и взорвал три гранаты.

Событие квалифицировано как террористический акт и незаконное обращение с боеприпасами (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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"Пока известно о 26 пострадавших. Всех госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести, из них семеро - в тяжелом состоянии. Подрывник также находится в реанимационном отделении медучреждения", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, ранее в здании Керецковского сельского совета Закарпатья депутат взорвал гранаты. 26 человек получили ранения.



