В России создали морской дрон. Он похож на украинский. ФОТО

Российская компания KMZ представила ударный морской беспилотник "Одуванчик". Его конструкция похожа на конструкцию украинских дронов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Милитарный.

Беспилотник представил Кингисеппский машиностроительный завод KMZ (Санкт-Петербург), специализирующийся на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов.

Дрон, аббревиатура которого расшифровывается как быстроходный безэкипажный катер-носитель, был заказан министерством обороны РФ в количестве десяти бортов для проведения испытаний. Их собираются провести прямо в зоне боевых действий против Украины.

Российский дрон "Одуванчик"

Морской дрон Magura V5 ВМС Украины

Конструктивно российский беспилотник очень похож на украинские модели, но имеет ряд ключевых отличий. Это может свидетельствовать о том, что перед ним могут быть поставлены совсем другие задачи.

Так, на корпусе беспилотника отсутствуют видимые антенны средств связи, а также оптические устройства слежения и наведения на цель.

Отсутствие камеры, вероятно, не позволит использовать беспилотник против маневренных надводных целей. Однако можно предположить, что его назначением станет нанесение ударов по статическим объектам, таким как мосты и порты.

Представители KMZ заявляют, что беспилотник может нести боевую часть или другую полезную нагрузку весом до 600 килограммов. Для сравнения, беспилотник SeaBaby, которым был поражен Крымский мост в июле 2023 года, имел на борту 850 кг взрывчатки.

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Беспилотный катер может преодолевать расстояние в 200 км на скорости до 80 км/ч. Этого достаточно для нанесения ударов по Одессе при запуске из Крыма. Кроме того, не исключено, что их можно будет запускать с судов уже в море.

В то же время непонятно, как будет происходить его управление без спутниковой связи, ведь соответствующие антенны не были замечены на борту

Можно предположить, что россияне для этого использовали инерционную систему с коррекцией по сигналам GPS, как в беспилотниках Shahed-136. Также нельзя исключать вероятность использования дронов-ретрансляторов связи.