Южная Корея передала ГСЧС 10 машин для разминирования. ФОТОрепортаж

Правительство Республики Корея при содействии посольства передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 10 машин для разминирования производства хорватской компании "DOK-ING" в рамках гуманитарной помощи.

Об этом сообщило в Фейсбуке посольство Украины в Республике Корея, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках обеспечения потребностей Украины в технике для разминирования правительством Республики Корея при содействии посольства передано Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в качестве гуманитарной помощи 10 машин для разминирования производства хорватской компании "DOK-ING"", – отметило украинское представительство.

На сегодня техника прибыла в пункт назначения, где будет распределена между подразделениями ГСЧС, которые участвуют в процессе гуманитарного разминирования деоккупированной территории Украины.

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