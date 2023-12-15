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Южная Корея передала ГСЧС 10 машин для разминирования. ФОТОрепортаж

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Правительство Республики Корея при содействии посольства передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 10 машин для разминирования производства хорватской компании "DOK-ING" в рамках гуманитарной помощи.

Об этом сообщило в Фейсбуке посольство Украины в Республике Корея, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках обеспечения потребностей Украины в технике для разминирования правительством Республики Корея при содействии посольства передано Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в качестве гуманитарной помощи 10 машин для разминирования производства хорватской компании "DOK-ING"", – отметило украинское представительство.

На сегодня техника прибыла в пункт назначения, где будет распределена между подразделениями ГСЧС, которые участвуют в процессе гуманитарного разминирования деоккупированной территории Украины.

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Южная Корея передала ГСЧС 10 машин для разминирования 01
Южная Корея передала ГСЧС 10 машин для разминирования 02
Южная Корея передала ГСЧС 10 машин для разминирования 03
Южная Корея передала ГСЧС 10 машин для разминирования 04
Южная Корея передала ГСЧС 10 машин для разминирования 05
Южная Корея передала ГСЧС 10 машин для разминирования 06
Южная Корея передала ГСЧС 10 машин для разминирования 07

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