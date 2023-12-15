Литва отремонтировала для Украины поврежденные на фронте танки Leopard 2. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Литвы.
Работа отремонтированных танков была продемонстрирована на полигоне в Гайжюнай литовской армии (в Йонавском районе).
"Литва последовательно поддерживает борьбу Украины за независимость и не только направляет военную поддержку, но и помогает ремонтировать танки Leopard, крайне необходимые на поле боя. Сегодня мы можем увидеть, как выглядит отремонтированный и возрожденный мощный танк, который вскоре будет возвращен Украине", – заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.
Однако, сколько именно техники было отремонтировано в Литве, не сообщается.
Известно, что ремонтом танков занимается компания Little Defense Services (LDS). Ремонтировать Leopard компания начала в октябре этого года. Помимо Литвы ремонтом танков Leopard для Украины занимается Польша.