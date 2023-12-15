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Литва отремонтировала для Украины поврежденные на фронте танки Leopard 2. ФОТО

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Литва отремонтировала первые танки Leopard 2, поврежденные во время боевых действий в Украине. Вскоре их вернут на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

Работа отремонтированных танков была продемонстрирована на полигоне в Гайжюнай литовской армии (в Йонавском районе).

"Литва последовательно поддерживает борьбу Украины за независимость и не только направляет военную поддержку, но и помогает ремонтировать танки Leopard, крайне необходимые на поле боя. Сегодня мы можем увидеть, как выглядит отремонтированный и возрожденный мощный танк, который вскоре будет возвращен Украине", – заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

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Однако, сколько именно техники было отремонтировано в Литве, не сообщается.

Известно, что ремонтом танков занимается компания Little Defense Services (LDS). Ремонтировать Leopard компания начала в октябре этого года. Помимо Литвы ремонтом танков Leopard для Украины занимается Польша.

Литва отремонтировала для Украины поврежденные на фронте танки Leopard 2 01
Литва отремонтировала для Украины поврежденные на фронте танки Leopard 2 02
Литва отремонтировала для Украины поврежденные на фронте танки Leopard 2 03
Литва отремонтировала для Украины поврежденные на фронте танки Leopard 2 04

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Наверное одни из самых преданных наших союзников. По отношению к своему ВВП помогли больше всех. Огромная благодарность.
  • Погрібний Олександр
    Дякуємо Великому князівству Литовському!
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Ґуд!
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