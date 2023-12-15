Десантники на фронте получили шесть грузовиков DAF и банно-прачечные комплексы. ФОТОрепортаж

Петр Порошенко на восточном фронте передал партию техники в подразделения десантно-штурмовых войск.

Об этом пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы снова на фронте. Приехали к тем, благодаря кому Украина получила "зеленый свет" по поводу начала переговоров о вступлении в ЕС, к нашим военным", – говорит пятый президент.

Порошенко вместе с волонтерами ОО "Дело Громад" совершил комплектование Десантно-штурмовых войск банно-прачечными комплексами. Во время поездки на восточный фронт Порошенко передал шесть финальных комплексов, и теперь все подразделения ДШВ на уровне батальонов имеют возможность принять душ и постирать форму. В линейные штурмовые бригады и артиллеристы, разведка и управление, логистика и обеспечение передали 74 комплекса, а в общей сложности для ВСУ их сделали уже более сотни.

И это далеко не конец – говорит Петр Порошенко. Потому что на производственных площадках волонтеров ждут своей очереди еще 75 контейнеров.

"Первый этап сделан, и мы дальше переходим на полное обеспечение Сухопутных войск, морской пехоты, Воздушных сил, других подразделений. Но десантники первые, потому что они первые в бою и первыми должны быть по уровню нашего обеспечения", – говорит Порошенко.





Десантникам также передали шесть мощных грузовиков DAF YA, профинансированных "Европейской Солидарностью". Они оснащены для перевозки личного состава, а также с помощью крана-манипулятора могут в считанные минуты загрузить-разгрузить боекомплект для артиллерии.

"Пока вся Украина и украинцы задержали дыхание, ожидая решения в США о финансировании и оружии, наше дело - помогать фронту", - отмечает Петр Порошенко.

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