Новости Фото

РПЦ выпустила "Патриарший календарь" с епископами УПЦ МП. ФОТО

9 80645
Российская православная церковь выпустила Патриарший календарь, куда вошли все епископы Украинской православной церкви (МП).

Об этом сообщил Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.

РПЦ выпустила Патриарший календарь с епископами УПЦ МП 01
РПЦ выпустила Патриарший календарь с епископами УПЦ МП 02

"В МСК выпустили "Патриарший календарь" - официальное издание РПЦ, где все действующие епископы той структуры, которая себя называет "независимой УПЦ", описаны именно как архиереи Московского патриархата.

Или кто-то из них ПИСЬМЕННО И ОФИЦИАЛЬНО отрицал/отрицает свою принадлежность к МП?

И обратите внимание – ни митрополита Симеона (Шостацкого), ни митрополита Александра (Драбинко), которые раньше были архиереями МП – НЕТ в календаре. Ибо они, в отличие от тех, чьи фото ниже можно видеть, РЕАЛЬНО разорвали свое подчинение Моспатриархии", - написал митрополит ПЦУ.

РПЦ выпустила Патриарший календарь с епископами УПЦ МП 03

Смотрите также: Глава РПЦ Кирилл проводит всеобщую молитву на фоне портрета Путина, обрамленного двумя иконами Иисуса Христа. ВИДЕО

РПЦ выпустила Патриарший календарь с епископами УПЦ МП 04
РПЦ выпустила Патриарший календарь с епископами УПЦ МП 05
РПЦ выпустила Патриарший календарь с епископами УПЦ МП 06
РПЦ выпустила Патриарший календарь с епископами УПЦ МП 07
РПЦ выпустила Патриарший календарь с епископами УПЦ МП 08

Читайте также: Суд обязал УПЦ МП в ближайшее время освободить помещение Михайловской церкви в Переяславе


РПЦ выпустила Патриарший календарь с епископами УПЦ МП 09

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Natalia Linnik
    Календар сатаністів
  • три - пятнадцать
    нема ніякої УПЦ МП - є кацапняча фсб церква в Україні...
  • Старый зольдат
    Какое приложение к трудам старика Чезаре!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости