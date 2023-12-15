РПЦ выпустила "Патриарший календарь" с епископами УПЦ МП. ФОТО
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Российская православная церковь выпустила Патриарший календарь, куда вошли все епископы Украинской православной церкви (МП).
Об этом сообщил Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В МСК выпустили "Патриарший календарь" - официальное издание РПЦ, где все действующие епископы той структуры, которая себя называет "независимой УПЦ", описаны именно как архиереи Московского патриархата.
Или кто-то из них ПИСЬМЕННО И ОФИЦИАЛЬНО отрицал/отрицает свою принадлежность к МП?
И обратите внимание – ни митрополита Симеона (Шостацкого), ни митрополита Александра (Драбинко), которые раньше были архиереями МП – НЕТ в календаре. Ибо они, в отличие от тех, чьи фото ниже можно видеть, РЕАЛЬНО разорвали свое подчинение Моспатриархии", - написал митрополит ПЦУ.