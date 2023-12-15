РПЦ выпустила "Патриарший календарь" с епископами УПЦ МП. ФОТО

Российская православная церковь выпустила Патриарший календарь, куда вошли все епископы Украинской православной церкви (МП).

Об этом сообщил Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.





"В МСК выпустили "Патриарший календарь" - официальное издание РПЦ, где все действующие епископы той структуры, которая себя называет "независимой УПЦ", описаны именно как архиереи Московского патриархата.

Или кто-то из них ПИСЬМЕННО И ОФИЦИАЛЬНО отрицал/отрицает свою принадлежность к МП?

И обратите внимание – ни митрополита Симеона (Шостацкого), ни митрополита Александра (Драбинко), которые раньше были архиереями МП – НЕТ в календаре. Ибо они, в отличие от тех, чьи фото ниже можно видеть, РЕАЛЬНО разорвали свое подчинение Моспатриархии", - написал митрополит ПЦУ.

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