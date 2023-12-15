"Дедушкины сказки", кофе для Орбана, россияне без яиц. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Единственное, что осталось у россиян

Громкое заявление

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Мир ждет...

Хватило каждому

Случилось чудо

Лозунг современной России

Все просто...

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Так и было...

Скоро

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Диалог на России

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Кто следующий?

Последнее путешествие...

Россиян – можно!

Страницы истории

Меткое назначение

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Демократия по-русски

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