Общие боевые потери РФ с начала войны - около 344 820 человек (+930 за сутки), 5720 танков, 8100 артиллерийских систем, 10667 бронемашин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 344 820 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 344 820 (+930) человек,

танков - 5720 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 10667 (+13) ед,

артиллерийских систем - 8100 (+1) ед,

РСЗО - 920 (+0) ед,

средства ПВО - 605 (+0) ед,

самолетов - 324 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6238 (+12),

крылатые ракеты - 1609 (+1),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10710 (+11) ед,

специальная техника - 1190 (+1)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.