Новости Фото

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 344 820 человек (+930 за сутки), 5720 танков, 8100 артиллерийских систем, 10667 бронемашин. ИНФОГРАФИКА

8 27731
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 344 820 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 344 820 (+930) человек,

танков - 5720 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 10667 (+13) ед,

артиллерийских систем - 8100 (+1) ед,

РСЗО - 920 (+0) ед,

средства ПВО - 605 (+0) ед,

самолетов - 324 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6238 (+12),

крылатые ракеты - 1609 (+1),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10710 (+11) ед,

специальная техника - 1190 (+1)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 344 820 человек (+930 за сутки), 5720 танков, 8100 артиллерийских систем, 10667 бронемашин 01

Смотрите: Вражеская БМД-2 взрывается после поражения украинскими воинами. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3583 день москальсько-української війни.
    40! одиниць техніки та 930!! чумардосів.
    Арта 1, броня 27!, логістика 11.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 1.
    Чумардоси і броня радують, все решта просіло.
    Арта закрила чергову сотню.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 344 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижній Тагіл ...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Допомогаємо ЗСУ! Не розслабляємось!
    Окопні свічки, хім.грілки, теплі в'язані шкарпетки. Зараз в окопах холодно.
    В кого руки із дупи - просто донатимо!!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости