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"Нормального бюджета на ВСУ до сих пор нет!": под КГГА проходит акция протеста "Деньги на ВСУ". ФОТО

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Сегодня, 16 декабря, под зданием КГГА в центре Киева проходит акция протеста "Деньги на ВСУ".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, люди пришли с плакатами на акцию протеста, чтобы напомнить властям города, что в столичном бюджете не заложены средства на помощь и поддержку наших военных. Митингующие призывают власти Киева перераспределить статьи расходов и направить средства не на брусчатку и ненужные сейчас инфраструктурные проекты, а по-максимуму на покупку дронов и помощь ВСУ.

По оценкам нашего корреспондента, на акции присутствует около 300 человек. Есть также представители полиции, но они просто наблюдают за происходящим.

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Нормального бюджета на ВСУ до сих пор нет!: под КГГА проходит акция протеста Деньги на ВСУ 01
Нормального бюджета на ВСУ до сих пор нет!: под КГГА проходит акция протеста Деньги на ВСУ 02
Нормального бюджета на ВСУ до сих пор нет!: под КГГА проходит акция протеста Деньги на ВСУ 03
Нормального бюджета на ВСУ до сих пор нет!: под КГГА проходит акция протеста Деньги на ВСУ 04

Топ комментарии

  • Olga A 6130c05e
    Йдіть на Банкову, уроди!
  • Nik Home a1ad6e59
    Офігіти!
    Кличко винуватий що зе-гниди захопили владу.
  • а ес c5e83b5a
    ну так їх банкова і зібрала
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