"Нормального бюджета на ВСУ до сих пор нет!": под КГГА проходит акция протеста "Деньги на ВСУ". ФОТО

Сегодня, 16 декабря, под зданием КГГА в центре Киева проходит акция протеста "Деньги на ВСУ".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, люди пришли с плакатами на акцию протеста, чтобы напомнить властям города, что в столичном бюджете не заложены средства на помощь и поддержку наших военных. Митингующие призывают власти Киева перераспределить статьи расходов и направить средства не на брусчатку и ненужные сейчас инфраструктурные проекты, а по-максимуму на покупку дронов и помощь ВСУ.

По оценкам нашего корреспондента, на акции присутствует около 300 человек. Есть также представители полиции, но они просто наблюдают за происходящим.

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