Сутки на Донетчине: под огнем Константиновка и Курахово, есть повреждения. ФОТО
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Ночь на Донетчине прошла относительно спокойно, информация о пострадавших не поступала.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.
Как отмечается, на Донецком направлении в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. В Курахово повреждены 3 дома и многочисленные торговые павильоны.
"На Горловском направлении повреждены 5 домов в Часовоярской громаде, обстреляна Раздолевка Соледарской громады."
На Лисичанском направлении в Серебрянке Северской громады обстреляны три улицы. Зафиксировано 4 обстрела Лиманской громады", - говорится в сообщении.