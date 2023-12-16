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В Киеве демонтирован памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец". ФОТО

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В Дарницком районе Киева был демонтирован еще один памятник – экипажу советского бронепоезда "Таращанец".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Департаменте территориального контроля города Киева

"Сегодня бригада специалистов Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" с помощью техники осуществили демонтаж конструкции памятника героическому экипажу бронепоезда "Таращанец", 1974, расположенного в сквере между ул. К. Заслонова и ул. Ялтинской в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских.

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В Киеве демонтирован памятник экипажу советского бронепоезда Таращанец 01
В Киеве демонтирован памятник экипажу советского бронепоезда Таращанец 02

В Киеве демонтирован памятник экипажу советского бронепоезда Таращанец 03

Парк "Таращанец" – парк в Дарницком районе города Киева, созданный в 1963 году. Название получил в честь советского бронепоезда "Таращанец", который в августе 1919 почти шесть суток защищал от деникинцев Донецкий железнодорожный узел, бойцы не стали сдаваться в плен, взорвали бронепоезд и погибли.

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    А зберігати чого? На переплавку! Чи дехто очікує, щоб знову поставити? Червоні кацапи оборолялися від білих кацапів. На українській території, яку хотіли захопити. Нафіг нам такі па'ятники зберінати?
  • віктор федорович 31ee1569
    У Києві демонтували пам'ятник екіпажу РОСІЙСЬКОГО(!) бронепоїзда "Таращанець".
  • Rostyslav Komarnytsky
    Юрка Коцюбинського, сина відомого творця "Фати Моргани", а ще зіц-командувача червоними армійцями я б українцем не вважав. Формально він був старшим, коли ці армійці грабували Київ і чинили масакру щодо киян-українців.
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