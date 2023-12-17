Россияне атаковали юг Украины "шахедами", погиб мужчина. ФОТОрепортаж

В течение 5 часов ночью враг терроризировал южные регионы очередной дроновой атакой.

Об этом сообщили Силы обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.

Силы ПВО на юге сбили 16 БПЛА типа "Shahed-131/136": 7 дронов-камикадзе сбито на Херсонщине, 9 - в Одесской области.

"Во время боевой работы один из обстрелянных дронов упал на частный жилой дом в Одесском районе и взорвался. Взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения. Возник масштабный пожар, который огнеборцы оперативно ликвидировали. На месте обнаружен один погибший мужчина", – отметили в Силах обороны.

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