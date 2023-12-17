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Россияне атаковали юг Украины "шахедами", погиб мужчина. ФОТОрепортаж

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В течение 5 часов ночью враг терроризировал южные регионы очередной дроновой атакой.

Об этом сообщили Силы обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.

Силы ПВО на юге сбили 16 БПЛА типа "Shahed-131/136": 7 дронов-камикадзе сбито на Херсонщине, 9 - в Одесской области.

"Во время боевой работы один из обстрелянных дронов упал на частный жилой дом в Одесском районе и взорвался. Взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения. Возник масштабный пожар, который огнеборцы оперативно ликвидировали. На месте обнаружен один погибший мужчина", – отметили в Силах обороны.

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Россияне атаковали юг Украины шахедами, погиб мужчина 01
Россияне атаковали юг Украины шахедами, погиб мужчина 02
Россияне атаковали юг Украины шахедами, погиб мужчина 03
Россияне атаковали юг Украины шахедами, погиб мужчина 04
Россияне атаковали юг Украины шахедами, погиб мужчина 05
Россияне атаковали юг Украины шахедами, погиб мужчина 06

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