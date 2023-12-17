За минувшие сутки оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области, есть раненые. ФОТОрепортаж
8672
174 удара нанесли военнослужащие РФ по населенным пунктам Запорожской области за минувшие сутки.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
Враг совершил 9 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Полтавки, Малой Токмачки, Работино и Малых Щербаков, а также 36 БПЛА-атак по Гуляйполю, Зализнычному, Малой Токмачке, Работино, Новодаровке, Белогорью, Левадному, Червоному, Чаривному, Гуляйпольскому і Малых Щербаках.
129 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности по Орехову, Новоданиловке, Новоандреевке, Преображенскому, Левадному, Работино, Степному, Плавням, Лобковому и Пятихаткам.
"В результате обстрела села Гуляйпольское ранение получили местные жители - 55-летняя женщина и 73-летний мужчина. Они оперативно доставлены в лечебное учреждение", - отметил Малашко.