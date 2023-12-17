Оккупанты совершили 96 обстрелов Херсонщины, обломки "шахедов" ночью повредили дом, офисное здание и СТО. ФОТОрепортаж
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За минувшие сутки российская армия выпустила 577 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА по территории Херсонской области. По Херсону враг выпустил 40 снарядов.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские военные попали по жилым кварталам населенных пунктов области; по админзданию, учебному заведению, предприятию и территории парка в Херсоне", - говорится в сообщении.
По информации Сил обороны юга, обломки сбитых ночью "шахедов" повредили дом, офисное здание и СТО. Отмечали, что информация о пострадавших не поступала.