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Оккупанты совершили 96 обстрелов Херсонщины, обломки "шахедов" ночью повредили дом, офисное здание и СТО. ФОТОрепортаж

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За минувшие сутки российская армия выпустила 577 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА по территории Херсонской области. По Херсону враг выпустил 40 снарядов.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали по жилым кварталам населенных пунктов области; по админзданию, учебному заведению, предприятию и территории парка в Херсоне", - говорится в сообщении.

По информации Сил обороны юга, обломки сбитых ночью "шахедов" повредили дом, офисное здание и СТО. Отмечали, что информация о пострадавших не поступала.

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Оккупанты совершили 96 обстрелов Херсонщины, обломки шахедов ночью повредили дом, офисное здание и СТО 01
Оккупанты совершили 96 обстрелов Херсонщины, обломки шахедов ночью повредили дом, офисное здание и СТО 02
Оккупанты совершили 96 обстрелов Херсонщины, обломки шахедов ночью повредили дом, офисное здание и СТО 03
Оккупанты совершили 96 обстрелов Херсонщины, обломки шахедов ночью повредили дом, офисное здание и СТО 04

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