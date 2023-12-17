Оккупанты совершили 96 обстрелов Херсонщины, обломки "шахедов" ночью повредили дом, офисное здание и СТО. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российская армия выпустила 577 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА по территории Херсонской области. По Херсону враг выпустил 40 снарядов.